Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 29 al 31 agosto 2025

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Attualità

A Biella in corteo pro Palestina

Costume e società

Matrimonio in alta uniforme a Candelo, il sì del Carabiniere Giovanni Chiariello a Veronica

A Oropa l'apertura e chiusura dei cancelli del Santuario con la processione: presenti molti fedeli e autorità

Partecipazione a Ronco Biellese per l'anniversario della rappresaglia nazifascista 

Cronaca

Vigili del Fuoco intervengono per una pianta caduta a Strada della Nera

Ciclista ferito in un incidente sulla Panoramica Zegna, è grave all'ospedale di Novara

Occhieppo Superiore, incidente tra due auto in serata 

Biella, auto finisce fuori strada vicino al cimitero

Verrone, furto nella notte in un locale 

Lite violenta a Biella, un giovane colpito al volto da un pugno

37enne colto da malore in auto, attimi di paura a Biella 

Biella, due giovani fanno a pugni nel cuore della notte 

Eventi

“Parola a Bolle”: a Biella il debutto con Stefania Massera e Alfredo Moratti

Sul palco di Parola Bolle, Carlo Preve e Alessandro Ciccioni

Bolle di Malto 2025, a Biella il maltempo non spaventa il pubblico: grande affluenza in piazza Martiri

Bolle di Malto 2025, Gatti: “A Biella l'eccellenza agro-alimentare del nostro territorio”

Bolle di Malto 2025, Lara Ponti e Giovanni Vietti si raccontano tra tradizione e innovazione

Sordevolo, 250 persone al Gin Party: un brindisi in compagnia per salutare l'estate

Bolle di Malto 2025, con Filippo Miotto di CNA Biella si parla di digitale e IA

Bolle di Malto 2025, grande pubblico a Biella per i concerti in piazza Martiri al chiaro di luna

Cena sotto le Stelle al Favaro, oltre 350 commensali a tavola

Bolle di Malto 2025, presenti anche gli stand delle Pro Loco biellesi. D'Alessandro: “Sono le sentinelle del territorio"

Festa delle Genti in alta Valle Cervo, la tradizione è protagonista al Lago della Vecchia

Sport

Running, UTMB World Series: ampia la partecipazione biellese

A Candelo oltre 200 persone la camminata a favore de La Casa per l’Autismo 

Golf, l’olandese Youp Orsel domina il Reply Italian International Under 16 Championship Teodoro Soldati Trophy

Biellese, rimonta amara in Coppa: il Chisola cala il tris e accede al turno successivo

