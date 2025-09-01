A Gli Orsi l’autunno vale doppio: buoni spesa scontati ogni domenica

Con il ritorno in città, tra back to school e ripresa della routine, il Centro Commerciale Gli Orsi lancia un’iniziativa per rendere gli acquisti di inizio stagione ancora più vantaggiosi. Dal 21 settembre al 26 ottobre 2025, ogni domenica, chi effettuerà almeno due acquisti in negozi diversi del Centro per un importo minimo di 20€ potrà acquistare carnet di buoni spesa da 50€ al prezzo di 25€.

La promozione sarà attiva nelle fasce orarie 10:00 – 13:00 e 17:00 – 20:00, e coinvolgerà tutti i punti vendita del centro. Un’occasione concreta di risparmio per affrontare le spese di settembre e ottobre con maggiore leggerezza.

Gli Orsi è da sempre punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero nel Biellese, offrendo un’ampia varietà di negozi, ristorazione e servizi gratuiti pensati per rendere ogni visita comoda e piacevole. In questo periodo, il Centro è la meta ideale per completare gli acquisti per la scuola, aggiornare il guardaroba autunnale o concedersi una pausa tra un impegno e l’altro.