Eroi, evoluzione di un mito. Dal Giappone antico al contemporaneo VIDEO

La mostra Eroi, evoluzione di un mito. Dal Giappone antico al contemporaneo esplora la figura dell’eroe attraverso diverse civiltà e periodi storici mettendo in luce come ogni cultura abbia plasmato il concetto di eroe in risposta alle proprie paure, difficoltà e aspirazioni. Otto le sezioni in cui viene ricostruita l’evoluzione dell’eroe, dal mito antico ai supereroi dell’animazione giapponese mettendo a confronto due visioni: da una parte l’eroe mediterraneo, glorioso e tragico, dall’altra l’eroe giapponese, silenzioso, resiliente, simbolo di giustizia personale e fedeltà.

L’esposizione è curata da Paolo Linetti e in collaborazione con Vidi Cultural all’interno delle sale delle Cantine.

In mostra 86 opere fra capolavori dell’arte come l’universalmente noto scheletro di Kuniyoshi e i raffinati combattenti di Hokusai e di altri maestri dell’Ukiyo-e, immagini del Mondo Fluttuante che narrano di saghe leggendarie, drammi struggenti, romantici e supereroi manga che vanno dal 1800 al contemporaneo.

ORARI

Dal 24 luglio al 30 novembre 2025

Martedì-venerdì 10.00 / 18.00

Sabato, domenica e festivi 10.00 / 19.00

Lunedì chiuso

Aperta tutti i giorni dal 28 luglio al 7 settembre.

TARIFFE

Intero 12,00 euro

Ridotto 10,00 euro | Ridotto ragazzi 19-25 anni 6,00 euro

Gratuità: possessori Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta e Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta; Membership Card Forte di Bard, fascia 0-18 anni.

