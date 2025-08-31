Torna il raduno dinamico con il Valsessera Jolly Club

Si scaldano i motori per la 16° edizione del raduno dinamico (per auto storiche e moderne) organizzato dal Valsessera Jolly Club in programma domenica 7 settembre.

Il ritrovo è programmato a Pray presso il Summer Cafè dal quale alle 9.30 ci sarà la partenza per il giro turistico che solcherà strade belle ed impegnative della Valsesia e del Novarese per circa 100 km complessivi nei quali saranno comprese 2 prove di abilità a tempo per rendere il tutto ancora più coinvolgente.

L'arrivo in tarda mattinata sarà presso il ristorante Roma a Gattico dove i partecipanti potranno gustarsi un pranzo conviviale. Per le iscrizioni contattare entro giovedì 4 settembre: 3471366807 o 3287737241.