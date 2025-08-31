Valdilana, grande successo per il concerto di Simona Colonna all’Ex Mulino Susta

Grande successo per il concerto di Simona Colonna all’Ex Mulino Susta. Domenica 24 agosto, a Soprana, nel comune di Valdilana, oltre 50 persone hanno preso parte a un pomeriggio indimenticabile.

Il pubblico ha accolto l’artista con calore ed entusiasmo, chiedendo due bis e salutandola con un lungo applauso e tanti complimenti. “Non solo musica: la cornice suggestiva dell’Ex Mulino Susta e le mostre al suo interno hanno reso l’esperienza ancora più ricca e affascinante” riporta il Comune sui propri canali social.