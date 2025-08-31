 / CULTURA E SPETTACOLI

Valdilana, grande successo per il concerto di Simona Colonna all’Ex Mulino Susta

Valdilana, grande successo per il concerto di Simona Colonna all’Ex Mulino Susta (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

Grande successo per il concerto di Simona Colonna all’Ex Mulino Susta. Domenica 24 agosto, a Soprana, nel comune di Valdilana, oltre 50 persone hanno preso parte a un pomeriggio indimenticabile.

Il pubblico ha accolto l’artista con calore ed entusiasmo, chiedendo due bis e salutandola con un lungo applauso e tanti complimenti. “Non solo musica: la cornice suggestiva dell’Ex Mulino Susta e le mostre al suo interno hanno reso l’esperienza ancora più ricca e affascinante” riporta il Comune sui propri canali social.

