A Oropa concerto con visita al Giardino Botanico

Domenica 31 agosto il Santuario di Oropa ospita un nuovo concerto di Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese, l’anima diffusa della rassegna Suoni in Movimento, che porta la musica nei luoghi più evocativi del territorio: santuari, ecomusei, ville storiche e siti UNESCO si trasformano in scenari d’ascolto in cui arte, storia e paesaggio si incontrano.

Alle 21, nella Basilica Antica, il violinista Alessio Bidoli e il pianista Luigi Moscatello interpreteranno musiche di Tartini, Brahms, Paganini e Saint-Saëns, per un viaggio musicale che unisce virtuosismo e intensità espressiva.

Come in ogni appuntamento della rassegna, l’esperienza sarà arricchita da un momento di scoperta del territorio: alle 18.30, una visita guidata al Giardino Botanico di Oropa offrirà ai partecipanti l’occasione di immergersi nella bellezza naturale prima di lasciarsi trasportare dalle note.

È consigliata la prenotazione tramite SMS/WhatsApp al numero 370 3031220 oppure via mail a segreteria@nuovoisi.it entro le 12 del giorno del concerto.