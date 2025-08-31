Musei in rete, ecco il primo appuntamento a Biella

Il Museo del Territorio Biellese, in collaborazione con la Rete Museale Biellese, prosegue anche quest’anno, il ciclo di visite guidate gratuite, per mettere in relazione il patrimonio storico, archeologico e artistico del Museo con il territorio, permettendo al contempo la valorizzazione dei siti aderenti alla Rete Museale.

Quest’anno gli appuntamenti inizieranno con la visita alla mostra “Dialoghi. Longoni, Balla, Mirò e altri maestri dal Museo del Territorio Biellese”.Il primo appuntamento del ciclo “Musei in rete” avrà luogo domenica 31 agosto con un percorso intitolato “Dall’alpeggio al caseificio. Storie dipinte di vita alpestre”.

Ritrovo alle 14.30 presso il Palazzone di Via dei Seminari, 3 dove i partecipanti verranno introdotti al tema della giornata che verterà su Lorenzo Delleani e i suoi dipinti di paesaggi montani. Successivamente la visita proseguirà a Pollone, presso FORMA – Museo del Formaggio e dell’Alpicoltura, museo d’impresa del Caseificio Rosso. Per il trasferimento, i partecipanti potranno usufruire, gratuitamente, di un servizio navetta che farà ritorno a Biella entro le 18.

Per info e prenotazioni: 015 2529345 o museo@comune.biella.it