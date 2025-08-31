A Oropa l'apertura e chiusura dei cancelli del Santuario con la processione: presenti molti fedeli e autorità (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Grande partecipazione al Santuario di Oropa dove nella mattinata di oggi, 31 agosto, si è tenuto l’anniversario dell’Incoronazione della Madonna di Oropa e della consacrazione delle due Basiliche.

A distanza di quattro anni dallo storico evento, la comunità biellese ha preso parte prima alla processione sul sagrato della Basilica Superiore poi alla solenne celebrazione eucaristica delle 10.30.

Come da tradizione, l’apertura ufficiale delle celebrazioni ha avuto inizio con l’annuale rievocazione dell’apertura e chiusura dei cancelli. Presenti autorità cittadine e istituzioni, come il sindaco di Biella Marzio Olivero.

Infine, dal vescovo di Biella Roberto Farinella e dal rettore del Santuario, don Michele Berchi, sono giunte parole e pensieri sui conflitti nel mondo unito ad un forte e profondo appello alla pace.