Ti aiuto con il digitale, a Candelo arrivano gli incontri con i cittadini

“In molti, in special modo i nostri anziani, abbiamo difficoltà ad orientarci nel mondo della tecnologia, utile ma complesso, a volte persino pericoloso se usato senza consapevolezza. Per questo motivo il comune di Candelo, con la partecipazione dell'Assessorato Politiche Sociali, ha aderito al progetto Ti Aiuto con il digitale: un'opportunità utile e concreta con incontri che offriranno una panoramica chiara e semplice, con la possibilità di porre domande, ricevere assistenza pratica e imparare in un ambiente accogliente e interattivo”. A darne l'annuncio, sui propri canali social, il sindaco Paolo Gelone.

E aggiunge: “Vuoi saperne di più su identità digitale, social network, sicurezza online e intelligenza artificiale? Vuoi usare in maniera più consapevole Facebook, Instagram e gli altri strumenti online? Vuoi fare compere su internet in sicurezza? Partecipa agli incontri. Info al numero verde: 800184723. L’iniziativa, promossa nell’ambito della misura 1.7.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) Next Generation Eu, con il sostegno della Regione Piemonte, è organizzata dal Consorzio Iris Biella in collaborazione con il Consorzio Il Filo da Tessere con il patrocinio e la collaborazione del Comune e si svolgerà in Biblioteca”.