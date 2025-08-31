Un lettore segnala, avvistata una vipera in Valle Cervo: ecco le buone pratiche di sicurezza VIDEO

La segnalazione di un lettore in Valle Cervo ha riportato al centro dell'attenzione l'importanza delle vipere. Animali fondamentali per l'ecosistema poiché svolgono un ruolo primario nel mantenere l'equilibrio naturale, cacciatori di piccoli roditori e altri animali che potrebbero diventare dannosi se lasciati incontrollati.

Tuttavia, è fondamentale prendere le dovute precauzioni per garantire la sicurezza. Quando si cammina in zone dove sono state avvistate, è sempre importante indossare un abbigliamento adeguato, come stivali alti e pantaloni lunghi, per ridurre il rischio di morsicature.

Inoltre, è consigliabile fare attenzione ai luoghi frequentati dalle vipere e sapere come comportarsi in caso di incontro. Rispettare e proteggere le vipere e il loro habitat è importante per preservare la biodiversità e l'equilibrio dell'ecosistema.