Valdilana in lutto per la morte di Lucia Coppo, è stato assessore a Soprana

Comunità di Valdilana in lutto per la morte di Lucia Coppo, mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 79 anni. A unirsi al cordoglio dei familiari l'amministrazione comunale. È stata, infatti, stimato assessore della realtà di Soprana dal 1999 al 2004, sempre molto attenta al mondo della scuola e del volontariato.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 18, nella chiesa di Baltigati. Nella chiesa parrocchiale di Soprana avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Botta, alle 15 di lunedì 1° settembre. 

g. c.

