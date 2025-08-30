Sordevolo, 250 persone al Gin Party: un brindisi in compagnia per salutare l'estate FOTO

Un brindisi in compagnia per salutare la stagione estiva. 250 persone, tra famiglie e giovani, hanno raggiunto ieri sera, 29 agosto, il paese di Sordevolo per prendere parte al Gin Party, l'appuntamento che, nel corso degli anni, è diventato uno degli eventi più apprezzati dalla comunità biellese. Realizzato dall'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco, è andato in scena al coperto nell'area dell'Anfiteatro.

Nonostante il maltempo e il clima non propriamente estivo, i partecipanti hanno apprezzato la cena a menù fisso che ha aperto la serata, seguita da un dj set tutto da ballare, ancor più ampio quest'anno, pensato per soddisfare i gusti di ogni generazione e accompagnare il pubblico fino a tarda notte con ritmi e generi diversi.