 / Valle Cervo

Valle Cervo | 30 agosto 2025, 11:00

Pralungo, nuovo volto per la stanza dei giochi della Scuola Materna di Sant’Eurosia

pralungo giochi

Pralungo, nuovo volto per la stanza dei giochi della Scuola Materna di Sant’Eurosia (foto dalla pagina Facebook di Pralungo in Comune)

Nuovo volto per la stanza dei giochi della Scuola Materna di Sant’Eurosia. Ne dà notizia la pagina social di Pralungo in Comune: “Il pavimento in legno, inizialmente destinato alla sostituzione, si è rivelato un piccolo tesoro: un legno di pregio che meritava di essere valorizzato. È stato così levigato e riverniciato, pronto ad accogliere i bimbi nei loro momenti di gioco e creatività. Ogni anno la scuola beneficia di piccoli interventi di manutenzione che la rendono sempre più accogliente e bella. Situata in un luogo incantevole, immersa nella tranquillità e nella natura, la Scuola Materna di Sant’Eurosia offre anche tante opportunità per attività all’aperto, a contatto con il verde e l’aria pura”.

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore