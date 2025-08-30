 / Ultim'ora

Ultim'ora | 30 agosto 2025, 12:31

Modena, accoltella i genitori e la sorella: giovane arrestato

Modena, accoltella i genitori e la sorella: giovane arrestato

(Adnkronos) - Un ragazzo ha accoltellato il padre, la madre e la sorella venerdì sera a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. A quanto si apprende i tre, feriti, sono stati trasportati in ospedale mentre il giovane è stato arrestato. Ancora da chiarire i motivi del gesto.  

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore