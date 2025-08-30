Tante cose da fare a Biella oggi sabato 30 e domani 31 agosto

Sabato 30 agosto
- Sostegno, Museo del Bramaterra Storie Sospese, spettacolo Storia di Piazza
- Viverone, Area Verde, Punta Becco, alle 7,50 Appuntamento con lo Yoga
- Bolle di Malto in quota, Seconda edizione per la kermesse della birra, portata in quota, Due giorni tra natura, musica, birra artigianale e incontri speciali al Rifugio Lago della Vecchia.
- Cossato, Grigliata Alpina
- Viverone, Agorà, dalle 21 Cinema sotto le stelle
- Sacro Monte di Oropa, dalle 8,45 Pedalando tra Sacri Monti – Oropa Belmonte. Questa è la sesta tappa di un viaggio cicloturistico che nel corso del 2025 toccherà i Sacri Monti della Lombardia e del Piemonte, patrimonio UNESCO.
- Viverone, Parco Ignazio Tarello, dalle 9,30 Allenamenti Outdoor Elite Fit
- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 21 Visite guidate alla cupola di Oropa sotto le stelle
- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 15 Visita guidata al Cimitero Monumentale di Oropa
- Magnano festeggia i quarant’anni del Festival Musica Antica
- Bielmonte, Rifugio Monte Marca, Oasi Zegna, dalle 10 alle 17 Rifugi con gusto. I visitatori saranno accolti con piccoli assaggi gratuiti di prodotti tipici locali, diversi ad ogni data.
- Bielmonte, Oasi Zegna, dalle 10 Forest Bathing
- Pettinengo, a VILLA PIAZZO, dalle 15 Incontro alla scoperta delle erbe tintorie
- Da sabato 30 agosto a domenica 7 settembre alla Trappa di Sordevolo si terrà la residenza aperta a tutti “Risalire la Storia”
- Campiglia, “Bürsch Opera Fest” al Santuario di San Giovanni d’Andorno
- Portula, FESTA DELLA BIRRA
- Biella, Bolle di Malto
- Biella Favaro, cena “sotto le stelle” nei pressi della Cooperativa del Favaro
Domenica 31 agosto
- Campiglia, concerto Villa Magnani ore 15
- Oropa, dalle 11 Visite guidate
- Cossato, Grigliata Alpina
- Valdilana, Cascina Caruccia, dalle 10 alla scoperta dello Yoga tra suoni e respiro
- Bolle di Malto in quota, Seconda edizione per la kermesse della birra, portata in quota, Due giorni tra natura, musica, birra artigianale e incontri speciali al Rifugio Lago della Vecchia.
- Rosazza, polenta concia al parco
- Bielmonte, Rifugio Monte Marca, Oasi Zegna, dalle 8 alle 18 Rifugi con gusto. I visitatori saranno accolti con piccoli assaggi gratuiti di prodotti tipici locali, diversi ad ogni data.
- Portula, FESTA DELLA BIRRA
- Biella, Bolle di Malto
- Tavigliano, festa degli Alpini
- Muzzano, dalle 15 alle 17, l’ecomuseo Antonio Bertola Ingegnere Militare di Muzzano ospiterà il laboratorio “La natura dipinta”, curato da NicoNemoNoè Mariuz, botanico del Colle di Nava, e Diana Carolina Rivadossi, illustratrice biellese.
- Sordevolo, da sabato 30 agosto a domenica 7 settembre alla Trappa “Risalire la Storia”.
- Candelo, Corsa per la Casa dell'Autismo, km 6,5
- Lago della Vecchia, Festa delle Genti
- Oropa, cerimonia di Chiusura dei cancelli
- Biella, visite guidate al Museo del Territorio
- Ronco, anniversario rappresaglia Nazifascista , 10,15 ritrovo
- Sostegno, Storie Sospese
- Musei in rete, dall'alpeggio al caseificio, Biella ritrovo presso il Palazzone alle 14,30
- Oasi Zegna, Festa all'Alpe Artignaga
- Viverone, "Rinascita della Pescicultura del Lago di Viverone"
- Piedicavallo, culto di fine stagione è in piemontese alle 17
- Oropa, rassegna “Percorsi sonori nella Rete Museale Biellese” con il concerto “La magia dell’arco” che celebra il violino in tutte le sue sfumature: virtuosismo, lirismo, potenza e delicatezza. Lo show, che sarà preceduto alle 18.30 da una visita guidata all’Oasi WWF – Giardino Botanico di Oropa, prenderà il via alle 21 nella Basilica Antica.
MOSTRE
- Candelo, “Il paesaggio storico candelese” Mostra e pubblicazione a cura di Associazione Culturale CDR (Centro documentazione Ricetti) con i contributi di Culturalmente, Biblioteca Civica e Proloco, Sala Cerimonie interno Ricetto
- Pettinengo, via G.B. Maggia, 2, fino al 31 agosto "In Blu - Coperte delle valli Biellesi"
- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, fino al 14/09 Mostre Festival Viaggio
- Biella, via Seminari, 3, fino al 29/09 Dialoghi. Longoni Balla Mirò e altri Maestri dal Museo del Territorio Biellese
- Campiglia Cervo, Santuario di San Giovanni d'Andorno, fino al 28/09 Mostra "La Bürsch in cartolina" Orario dalle 14.30 alle 18.30
- Valdilana, loc. Soprana, ex Mulino Susta, Mostra fotografica Orario dalle 14.30 alle 18.30