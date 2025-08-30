Bolle di Malto 2025, Lara Ponti e Giovanni Vietti si raccontano tra tradizione e innovazione FOTO e VIDEO

Bolle di Malto 2025, Lara Ponti e Giovanni Vietti si raccontano tra tradizione e innovazione (servizio di Nicola Rasolo e interviste di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Hanno suscitato interesse gli appuntamenti di Parola a Bolle, il nuovo format di Bolle di Malto, in programma questa mattina, 30 agosto, nella suggestiva cornice del Salone Italiano della Birra, in Piazza Duomo, a Biella. Un evento parallelo alla manifestazione principale che celebra l’anima imprenditoriale del Made in Italy, dando voce a storie autentiche, visioni di lungo periodo e radici profonde.

Protagonisti Lara Ponti, vicepresidente di Ponti, e Giovanni Vietti, presidente di Lauretana, dell'incontro dal titolo “Tradizione in fermento” – Innovare restando radicati”, entrambi in dialogo con Filippo Poletti, giornalista e scrittore, tra i principali divulgatori italiani sui temi del lavoro e della trasformazione digitale.

Per l'occasione, sono state condivise le loro storie d'impresa, tra innovazione e radici. Un momento di ispirazione dove il racconto artigianale incontra la narrazione industriale e dove la tradizione non è nostalgia ma base solida da cui far partire ogni innovazione.

Di seguito le interviste ai Ponti e Vietti.