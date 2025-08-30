Bolle di Malto 2025, Gatti: “A Biella l'eccellenza agro-alimentare del nostro territorio” FOTO e VIDEO

“A Biella, in via Duomo, sono presenti le aziende agro-alimentari, a noi associate. C'è l'eccellenza del nostro territorio, qui si assapora il Biellese. L'invito è di venire oggi pomeriggio, 30 agosto, per visitare stand e convegni, inseriti nel ricco programma di Bolle di Malto 2025”. Parola di Cristiano Gatti, presidente di Confartigianato Biella, intervista dal quotidiano Newsbiella.it, in occasione del grande appuntamento nazionale dedicato alla birra artigianale, di scena in questi giorni nel capoluogo laniero.

“Il vero artigiano – sottolinea Gatti - usa la manualità, un aspetto fondamentale che fa la differenza nel valore dei nostri prodotti”.