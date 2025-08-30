A Bolle di Malto 2025 si parla anche di digitale e intelligenza artificiale. Nel pomeriggio odierno, il quotidiano Newsbiella.it ha intervistato il vicepresidente di CNA Biella Filippo Miotto proprio su questi temi di stretta attualità nello stand a loro dedicato.“L'intelligenza artificiale è sicuramente uno strumento molto importante e innovativo – spiega - Può essere un acceleratore per l'economia. Però è fondamentale avere una cultura digitale per comprenderla e sapere come utilizzarla al meglio”.
sabato 30 agosto
EVENTI | 30 agosto 2025
Bolle di Malto 2025, con Filippo Miotto di CNA Biella si parla di digitale e IA FOTO e VIDEO
