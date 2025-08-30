Biellese protagonista della dodicesima “Giornata del Panorama”

Si terrà domenica 7 settembre la dodicesima edizione della Giornata del Panorama, appuntamento nazionale promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in collaborazione con Fondazione Zegna. L’iniziativa, nata nel 2014, invita il pubblico a riscoprire la varietà e la ricchezza dei paesaggi italiani attraverso visite, passeggiate, esperienze culturali e attività all’aperto.

Per il Biellese, il calendario prevede due appuntamenti di particolare rilievo: Villa Flecchia a Magnano e l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana.

Villa Flecchia, Magnano

A Villa Flecchia, che ospita la Collezione Enrico con opere di Antonio Fontanesi e della Scuola di Rivara, i visitatori potranno partecipare a visite guidate e lezioni di acquerello en plein air. L’esperienza unisce l’arte alla contemplazione dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, paesaggio di grande fascino e valore naturalistico. Sono previste sessioni alle ore 14, 15.30, 16 e 17.30, con prenotazione obbligatoria.

Oasi Zegna, Trivero Valdilana

All’Oasi Zegna, cuore verde delle Alpi biellesi, la giornata inizierà alle 8 del mattino con un concerto per tromboni ed eco di montagna al Rifugio Monte Marca. Seguirà una passeggiata panoramica lungo il Cammino di Ermenegildo fino a Bocchetto Luvera (ore 10-12). Nel pomeriggio, alle 15.30, a Casa Zegna sarà protagonista la musica con l’Ensemble Obiettivo Orchestra in un concerto dedicato a Cherubini, Martucci e Rossini. I visitatori potranno inoltre accedere alle mostre permanenti e temporanee allestite negli spazi della Fondazione.