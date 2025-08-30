Maltempo, allagamenti e violenti temporali nella vicina Valsesia FOTO

Nella serata di ieri, 29 agosto, poco dopo le 22, un violento temporale ha colpito la provincia di Vercelli. La pioggia intensa ha interessato inizialmente la città di Serravalle, provocando lo straripamento del rio Bernardino e l’allagamento di alcune abitazioni.



A causa dell’emergenza, è stato chiuso il sottopasso, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo. Una vettura è rimasta bloccata con una persona all’interno, soccorsa dai Soccorritori Fluviali giunti sul posto.



Successivamente, altre squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dalla Centrale di Vercelli e dai distaccamenti volontari di Santhià e Trino Vercellese, sono intervenute a Caresanablot per fronteggiare gli allagamenti di garage interrati e cantine.