Dal Nord Ovest - Rubano vestiti griffati, bloccati e arrestati dai Carabinieri

Avevano appena messo a segno un furto di capi griffati di ingente valore in un negozio di Castelletto Ticino, ma la loro fuga si è interrotta a Sesto Calende, quanto i Carabinieri della locale Stazione li hanno intercettati e bloccati sulla SS 33 del Sempione mentre erano diretti verso Milano.

I tre ladri, due cittadini peruviani ed una cittadina colombiana dimoranti nell’Alto Milanese, a bordo della vettura nascondevano uno zaino schermato al cui interno i Carabinieri hanno trovato svariati capi griffati con ancora applicati i dispositivi antitaccheggio. Grazie alla poderosa schermatura della borsa, che aveva inibito i sistemi di tracciamento della merce, i correi avevano asportato un numero consistente di capi di vestiario, del valore commerciale di 1.500 euro. Dagli ulteriori approfondimenti è emerso che i 3 sono specializzati in furti di questo tipo, messi a segno in diversi centri commerciali del nord Italia. Uno di loro, tra l’altro, annovera diversi precedenti specifici per i quali sta anche scontando una misura alternativa alla detenzione. Per i tre indagati sono scattate le manette.

Gli arrestati, che dovranno rispondere di furto aggravato in concorso, sono stati messi a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo, previsto per la mattinata odierna. La refurtiva, invece, è già stata restituita al legittimo proprietario e potrà ritornare in vendita.