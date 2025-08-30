Grave incidente stradale sulla Panoramica Zegna, ferito un ciclista: arrivato anche l'elisoccorso

Grave incidente sulla strada che porta alla Panoramica Zegna. A rimanere coinvolti un'auto e una bicicletta: stando alle prime ricostruzioni, un ciclista sarebbe stato sbalzato a seguito dall'urto ed è finito a qualche metro di distanza nei pressi di alcuni alberi che costeggiano la carreggiata.

Lo stesso è stato recuperato e assistito dai sanitari del 118, giunti sul luogo del sinistro assieme ai Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone. Presente anche l'elisoccorso. Sul posto si stanno portando le forze dell'ordine per gli accertamenti di rito. Al momento non si conoscono le condizioni del ciclista né la dinamica.