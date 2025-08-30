 / CRONACA

CRONACA | 30 agosto 2025, 10:00

Grave incidente stradale sulla Panoramica Zegna, ferito un ciclista: arrivato anche l'elisoccorso

L'uomo in bici sarebbe stato sbalzato a seguito dall'urto ed è finito a qualche metro di distanza nei pressi di alcuni alberi che costeggiano la carreggiata.

Grave incidente stradale sulla Panoramica Zegna, ferito un ciclista: arrivato anche l'elisoccorso (foto di repertorio)

Grave incidente stradale sulla Panoramica Zegna, ferito un ciclista: arrivato anche l'elisoccorso (foto di repertorio)

Grave incidente sulla strada che porta alla Panoramica Zegna. A rimanere coinvolti un'auto e una bicicletta: stando alle prime ricostruzioni, un ciclista sarebbe stato sbalzato a seguito dall'urto ed è finito a qualche metro di distanza nei pressi di alcuni alberi che costeggiano la carreggiata. 

Lo stesso è stato recuperato e assistito dai sanitari del 118, giunti sul luogo del sinistro assieme ai Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone. Presente anche l'elisoccorso. Sul posto si stanno portando le forze dell'ordine per gli accertamenti di rito. Al momento non si conoscono le condizioni del ciclista né la dinamica. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore