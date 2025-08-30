 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 30 agosto 2025, 15:30

Processione e Santa Messa a Oropa per l'anniversario dell'Incoronazione

oropa processione

Processione e Santa Messa a Oropa per l'anniversario dell'Incoronazione

Giornata di festa al Santuario di Oropa. Domani, domenica 31 agosto, avrà luogo la dedicazione della Basilica di Santa Maria d'Oropa, con l'anniversario dell'Incoronazione. Alle 10 inizierà nel sagrato della Basilica Superiore la processione dei fedeli seguita dalla Santa Messa Solenne presieduta dal vescovo di Biella Roberto Farinella.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore