Anno scolastico 2025/2026: 17.300 alunni in classe nella provincia di Biella, dagli asili alle superiori

L’anno scolastico 2025-26 si prepara ad accogliere un numero significativo di studenti in tutte le scuole della provincia di Biella, confermando l’importanza del territorio come punto di riferimento educativo.

Nella fascia della scuola dell’infanzia, sono iscritti 2.124 bambini, suddivisi in 122 sezioni, a testimonianza di una solida attenzione all’educazione dei più piccoli. La scuola primaria accoglierà 5.172 alunni distribuiti su 328 classi, mentre la secondaria di I grado vedrà la partecipazione di 3.684 ragazzi in 200 classi, offrendo un percorso formativo completo durante gli anni fondamentali della crescita.

Il numero più consistente riguarda la scuola secondaria di II grado, con 6.409 studenti inseriti in 334 classi, riflettendo la varietà e l’ampiezza dell’offerta formativa sul territorio. Complessivamente, nelle scuole della provincia di Biella saranno 17.389 gli alunni distribuiti in 984 sezioni e classi, un dato che sottolinea l’importanza della scuola come fulcro della vita comunitaria e culturale.

In questi giorni sono stati assegnati anche i nuovi incarichi come presidi. E' stata nominata reggente di Cavaglià Stefania Nuccio, preside del comprensivo Biella 3 e a Brusnengo all'Ic Fratelli Viano da Lessona Aldo Ferdani, dirigente al comprensivo di Cossato. A seguito del concorso nazionale per il reclutamento inoltre, nel biellese è stata nominata preside dell' Istituto Comprensivo “E. Schiaparelli” di Occhieppo Inferiore Teresa Barresi, mentre assumerà la dirigenza dell'Istituto comprensivo di Valdengo Francesco Lannino.