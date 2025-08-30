Ronco Biellese non dimentica, domani l'81° anniversario del 27 agosto 1944

A Ronco Biellese si celebrerà l'81° anniversario a ricordo della rappresaglia nazifascista, avvenuta in paese il 27 agosto 1944. In tale giorno, fu ucciso un civile innocente e furono date alle fiamme 18 case.

Come riportato nel programma condiviso da Comune e ANPI sezione Valle Cervo, il ritrovo è previsto alle 10.15 in piazza Vittorio Veneto, vicino al Municipio, con partenza del corteo e soste in vari punti del paese. Seguiranno i saluti e gli interventi delle autorità, con la presentazione del libro/dossier Foto-frammenti ronchesi di Luciano Guala. La giornata si concluderà con un rinfresco finale.

L'invito del Comune è di esporre il Tricolore e partecipare numerosi alla manifestazione.