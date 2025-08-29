Golf Biella, Al via il Reply Italian International Under 16 Championship

Questa mattina, alle ore 7.30, scatterà al Golf Club Biella Le Betulle la 18ª edizione del Reply Italian International Under 16 Championship – Teodoro Soldati Trophy, appuntamento di riferimento per i talenti del golf internazionale e valido per il World Amateur Golf Ranking e per l’EGA European Men’s Amateur Ranking.

In campo 144 concorrenti selezionati da un record di 199 richieste, provenienti da 17 nazioni. Restano fuori dai giochi i portacolori di Portogallo, Marocco, Galles e Spagna. La formula prevede 54 buche, con taglio dopo 36 che lascerà in gara i primi 60 classificati (e i pari merito). Sabato le 18 buche conclusive. In palio anche il Nations’ Trophy, che verrà assegnato venerdì sera: campione uscente la Norvegia.

La pattuglia azzurra, guidata dagli allenatori Alessio Bruschi, Giovanni Magni e Marco Soffietti, è numerosa e competitiva. Il team ufficiale comprende Raffaele Buletti, Davide Maltese, Matteo Manini, Mattia Pagani, Simone Valli e Leonardo Zanardi, ma non mancano altri giovani promettenti come Emanuele Galeppini, Tommaso Regoli, Luca Di Mauro, Leonardo Girardi, Gabriele Dossi, Massimo Vittorio Miano ed Eric Grilli. L’Italia insegue la decima vittoria dopo il trionfo di Paolo Perrino nel 2024.

A guidare il field straniero il tedesco Bjarne Murre e il ceco Stepan Plasek, secondo lo scorso anno, oltre ai sudafricani Schalk Van Ettinger e Shaun Viljoen, gli inglesi Thomas Hartshorne e Aaron Moody, l’olandese Youp Orsel, il norvegese Mathias Aase, il giapponese Leo Uraki e il tedesco Junes Chirband.

Il torneo si gioca sullo storico percorso par 73 di “Le Betulle”, progettato da John Morrison nel 1956 e più volte premiato come miglior campo d’Italia. «Il campo è in condizioni ottimali – ha spiegato il direttore del club Reale – grazie al lavoro del greenkeeper Nicola Grossi e della sua squadra».

Il campionato, intitolato a Teodoro Soldati – giovane talento azzurro scomparso nel 2015 e vincitore nel 2014 – negli anni ha lanciato futuri protagonisti del golf professionistico, da Matteo Manassero a Matthew Fitzpatrick, fino a Viktor Hovland.