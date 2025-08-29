Presentato "Beer Cult 2025": Saint-Vincent diventa la capitale della birra artigianale e della gastronomia di qualità

Si è tenuta nella giornata di ieri, giovedì 28 agosto, la conferenza stampa di presentazione di "Beer Cult – Il Festival della Cultura della Birra", l'evento che dal 5 al 7 settembre 2025 trasformerà Saint-Vincent nella capitale valdostana della birra artigianale e della gastronomia di qualità.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Saint-Vincent e dalla Chambre Valdôtaine, si svolgerà in collaborazione con il Casinò de la Vallée e il Grand Hotel Billia, promettendo tre giorni intensi di degustazioni, cultura e intrattenimento per tutti gli appassionati e i curiosi del settore birrario.

Un Festival che Promuove Cultura e Qualità

Beer Cult non è solo un evento di degustazione, ma un vero e proprio progetto culturale dedicato all'arte birraria. L'obiettivo è promuovere la conoscenza degli stili, delle tradizioni e delle tecniche di produzione attraverso incontri con mastri birrai valdostani, italiani e internazionali. Ogni momento sarà pensato per scoprire le storie e l'arte che si celano dietro ogni pinta.

Il festival offrirà anche un'esperienza gastronomica d'eccellenza: chef e produttori locali proporranno abbinamenti originali tra birre artigianali e specialità del territorio, dalle carni ai formaggi valdostani, fino alle proposte più innovative della cucina contemporanea.

Programma Ricco e Variegato

Il calendario degli eventi prevede:

Venerdì 5 settembre: apertura ufficiale del festival con prime degustazioni e punti musica a cura di Confcommercio VdA che animeranno le vie del centro

apertura ufficiale del festival con prime degustazioni e punti musica a cura di Confcommercio VdA che animeranno le vie del centro Sabato 6 settembre: showcooking dell'Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta, incontri con i birrai e grande festa serale con musica live della coverband Kikko e la Combricola del Blasco, Energy Lab (manifestazione legata allo sport, alla salute e all'arte) e a fine serata il djset a cura della "Pecora Nera"

showcooking dell'Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta, incontri con i birrai e grande festa serale con musica live della coverband Kikko e la Combricola del Blasco, Energy Lab (manifestazione legata allo sport, alla salute e all'arte) e a fine serata il djset a cura della "Pecora Nera" Domenica 7 settembre: animazione per famiglie con l'attesissima "Battaglia dei cuscini" in Piazza Zerbion e il clown della Fabbrica delle bolle itinerante per le vie centrali

Sostenibilità e Accessibilità

L'organizzazione ha posto particolare attenzione agli aspetti ambientali, promuovendo l'utilizzo di materiali compostabili, la raccolta differenziata e buone pratiche per ridurre l'impatto ambientale. In occasione dell'evento forniremo gratuitamente a tutti i microbirrifici aderenti all'iniziativa anche 20.000 bicchieri di materiale compostabile al 100%.

La posizione strategica di Saint-Vincent renderà inoltre l'evento facilmente raggiungibile da Piemonte, Lombardia e Liguria.

Le Dichiarazioni dei Protagonisti

Graziano Dominidiato, Presidente di Confcommercio VdA, ha commentato: "Beer Cult rappresenta un'opportunità straordinaria per valorizzare il nostro territorio attraverso la cultura dell'enogastronomia di qualità. Siamo orgogliosi di sostenere un evento che unisce tradizione e innovazione, creando occasioni di crescita per le nostre imprese e di attrattività per la Valle d'Aosta."

Adriano Valieri, Direttore di Confcommercio VdA, ha aggiunto: "Questo festival testimonia la capacità del nostro sistema imprenditoriale di fare rete e di proporre eventi di livello internazionale. Beer Cult non è solo una manifestazione, ma un progetto che guarda al futuro del turismo esperienziale in Valle d'Aosta."

Sponsor e Partner

L'evento è realizzato grazie al sostegno di BCC Valdostana come main sponsor e alla collaborazione degli event sponsor: ASCOM Servizi, University Digitale, Ristorfoods, Aosta Valley Card, Ideal Car, Chenevier, Valmatic, Zucchetti, Top Italia Radio. Come sottolineato dagli organizzatori: "Ognuno di loro ci ha permesso di realizzare questo grande sogno, dimostrando come la sinergia tra la nostra associazione e le aziende del territorio possa generare progetti di eccellenza."

Un ringraziamento speciale va al Comune di Saint-Vincent e alla sua Giunta comunale, che hanno creduto fin dal primo momento in questo progetto e ci hanno sostenuto nella realizzazione di questo sogno, dimostrando lungimiranza e sensibilità verso iniziative che valorizzano il territorio e promuovono lo sviluppo economico-turistico.

Beer Cult si preannuncia come un appuntamento imperdibile per celebrare la birra non come semplice bevanda, ma come simbolo di socialità, cultura e creatività, in una cornice alpina di incomparabile bellezza.

Per maggiorni informazioni: https://www.beercult.it/