Fuga spericolata in provincia di Biella: l'inseguimento della Polizia di Stato

Nella tarda mattinata di ieri, giovedì 28 agosto, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo residente in provincia di Milano, al termine di un inseguimento per le vie di Biella.

Durante un servizio di controllo, gli agenti della Squadra Mobile hanno intercettato in via Rosselli un’auto sospetta con a bordo tre uomini. Dopo aver osservato i movimenti del veicolo, all’altezza della SP 400 hanno deciso di affiancarlo e intimare l’alt per procedere al controllo.

Il conducente, che inizialmente sembrava accostare, alla vista dei poliziotti è ripartito improvvisamente imboccando la statale 758, con l’evidente intento di sfuggire al controllo. Ne è scaturito un inseguimento durante il quale l’uomo ha effettuato manovre estremamente pericolose, tra cui sorpassi azzardati e rotatorie affrontate contromano, mettendo a rischio la sicurezza propria, degli altri automobilisti e degli stessi agenti.

Tutte le pattuglie presenti sul territorio sono state allertate e coordinate per bloccare il fuggitivo. Solo all’interno dell’abitato di Cavaglià, due equipaggi della Questura e una pattuglia della Polizia Stradale di Biella sono riusciti ad affiancare l’auto e costringere i fuggitivi a fermarsi.

Durante le fasi del controllo, il conducente ha colpito uno dei poliziotti con la portiera semiaperta del veicolo, tentando di ripartire in retromarcia per eludere l’arresto.

I tre uomini a bordo, tutti con precedenti penali per reati quali spaccio di stupefacenti, guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale, sono stati accompagnati in Questura. Il conducente è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.