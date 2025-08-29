Biella, discarica abusiva in Piazza Molise: I cittadini denunciano. SEAB: "Servizi gratuiti ignorati da troppi" FOTO

Nei giorni scorsi in redazione ci è arrivata questa lettera a firma di un cittadino, Roberto Sola:

"In Piazza Molise, zona Sud di Biella in corrispondenza dei due raccoglitori verdi della raccolta “vetro” e peraltro molto spesso non in condizione di “ricevere“ altri vuoti di bottiglie, si è formata una discarica a cielo aperto dove chiunque si sente autorizzato ad abbandonare di tutto. Condanno l’abbandono dei rifiuti in maniera così selvaggia anzi coloro che non rispettano certe regole dovrebbero essere multati, ma ciò non toglie che nessuno non faccia nulla per arginare e contenere quanto qui menzionato. Permettere che in città ci siano zone lasciate al totale abbandono, non fanno che alimentare il già scarso senso civico dilagante delle persone. Mi auguro che queste poche righe possano sensibilizzare chi per dovere è preposto e pagato per il mantenimento ordinato di questi luoghi in città".



Della situazione in questione è perfettamente al corrente SEAB. “Questo è solo un esempio di tutti quei casi particolari di abbandoni e malcostume che abbiamo più volte segnalato anche noi – spiega il presidente Gabriele Bodo Sasso - . In quella zona, noi durante l'anno ci troviamo a passare se non una volta al giorno, addirittura 2. E parliamo di un'area non di nostra competenza, visto che gli abbandoni sono sotto le campane del vetro e dell'Humana. In questa settimana non siamo riusciti a passare per quattro giorni per via del periodo particolare di ferie che come molte altre realtà ha visto ridotta anche la nostra attività, e la gente, incurante, ha continuato ad ammucchiare di tutto. E' l'esempio classico di quello che non dovrebbe essere lasciato per strada, questo. Ci troviamo di fronte a un caso di inciviltà importante, che comporta anche aumenti del costo della bolletta che tanti lamentano. Si tratta di passaggi non dovuti, che facciamo rientrare nell'attività straordinaria che purtroppo ormai rientra nella normale attività per evitare questi fatti incresciosi, che comportano costi aggiuntivi per l'utilizzo del ragno, per i giri in ecocentro, e per il fatto che intervengono nostri operatori che non sarebbero addetti a quell'attività. Cosa costa portare quelle cose in ecoconetro che è anche gratuito? O telefonare per fare venire a ritirare gli ingombranti? Sono servizi addirittura gratuiti, senza contare che con il nuovo decreto-legge n. 116, basta anche solo un fotogramma di qualsiasi telecamera, pubblica o privata, di case, edifici pubblici, e l'incivile che viene pizzicato verrà punito”.











