Biella, Giornata Europea della Cultura Ebraica: domenica 14 le visite alla sinagoga

Domenica 14 settembre torna la Giornata Europea della Cultura Ebraica, giunta quest’anno alla sua ventiseiesima edizione. L’iniziativa, coordinata a livello nazionale dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e promossa in Europa dalla European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage (AEPJ), rappresenta una delle manifestazioni culturali più partecipate d’Italia, capace di coinvolgere ogni anno decine di migliaia di persone.

Il tema scelto per il 2025 è “Il popolo del libro”, un filo conduttore che attraverserà oltre 100 località italiane e che guiderà cittadini e visitatori in un viaggio attraverso la millenaria relazione tra il popolo ebraico e il libro, tra scrittura, studio, insegnamento ed esegesi. Un argomento che permette di evidenziare anche le radici comuni con cristianesimo e islam, aprendo nuove prospettive di dialogo interreligioso e interculturale.

A Biella Piazzo sarà possibile visitare la Sinagoga in tre turni: alle 15.00, alle 16.00 e alle 17.00. L’ingresso è gratuito e non occorre prenotazione: basta presentarsi in Vicolo del Bellone 3 negli orari indicati.

A Vercelli, invece, è in programma un percorso guidato che prenderà avvio dalla Sinagoga e dal Museo Ebraico alle ore 16.00, proseguirà con la visita a Sala Foa alle ore 17.00 e si concluderà presso la Biblioteca della Comunità, con un approfondimento a cura di Roberto Messina. In questo caso è richiesta la prenotazione scrivendo a segreteria.comunitaebraicavc@gmail.com entro e non oltre lunedì 8 settembre.