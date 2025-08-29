Nuova MG HS Ibrida: il SUV ibrido che sorprende. Ecco le prime impressioni FOTO e VIDEO

Arriva anche a Biella da MG Nuova Assauto la nuova MG HS Hybrid+, il SUV full hybrid che sta facendo parlare di sé per il suo mix di tecnologia, comfort e prezzo competitivo. Un modello che segna un passo importante per il marchio MG, ormai stabilmente presente sul mercato italiano. Per scoprire tutte le caratteristiche, è online la recensione completa realizzata da Riccardo Valle, manager e content creator del settore automotive per il gruppo Nuova Assauto di Gaglianico, che ha provato su strada la nuova HS Hybrid+ raccontando nel dettaglio dimensioni, consumi reali, interni, tecnologia e prezzi in Italia.



👉 Guarda qui la recensione completa della nuova MG HS Hybrid+:



La MG HS Hybrid+ 2025 si presenta con un motore full hybrid da 225 CV, consumi dichiarati di 5,5 l/100 km (WLTP) e un bagagliaio da 507 litri che la rende uno dei SUV più spaziosi della categoria. Nel video vengono analizzati anche i pro e contro rispetto alla versione plug-in hybrid e a quella benzina, già recensite nei mesi scorsi.

“Volevamo raccontare in modo chiaro e trasparente come va davvero la nuova HS Hybrid+ nel quotidiano, dai consumi al comfort, fino alla convenienza delle offerte sul mercato italiano. È una recensione pensata per chi sta valutando l’acquisto e vuole farsi un’idea concreta” – spiega Riccardo Valle.

La recensione, pubblicata su YouTube, è arricchita da prove pratiche e confronti diretti, ed è già disponibile per tutti gli appassionati e i curiosi che vogliono conoscere meglio questa auto incredibile. Vuoi provarla di persona per capire se può essere l’auto giusta per te? MG Nuova Assauto ti aspetta a Gaglianico e Serravalle Sesia oppure prenota la tua esperienza su https://www.nuovaassauto.com/