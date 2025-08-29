Regione Piemonte: il 1° settembre la conferenza per il nuovo ospedale di Cuneo

Il 1° settembre sarà convocata la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) relativo al nuovo ospedale di Pianura dell’Asl CN1.

Entro 15 giorni dall’avvio del procedimento, che durerà 60 giorni, sarà possibile presentare memorie scritte. La procedura si concluderà con l’approvazione del progetto e il perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell’intesa tra gli enti territoriali interessati anche alla conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento.

Il progetto sarà quindi preso in carico dall’Inail per le successive valutazioni e per la programmazione dell’avvio dell’iter che condurrà alla procedura di gara.

L’ospedale unico per il quadrante Nord-Ovest della provincia di Cuneo sostituirà le 3 strutture ospedaliere attualmente esistenti nei comuni di Savigliano, Saluzzo e Fossano.

Nel corso della progettazione, affidata allo Studio Altieri di Thiene (Vicenza), è stata posta la massima attenzione agli aspetti legati alla sostenibilità ambientale dell’intervento, con l’adozione delle migliori tecnologie e metodologie improntate ad un sistema di massima efficienza.

Il nuovo ospedale, per la realizzazione del quale l’Inail ha stanziato 250 milioni di euro, si estenderà su una superficie coperta di circa 61 mila metri quadrati su 4 livelli, con 310 letti (287 in ricovero ordinario), oltre a 80 letti tecnici, 8 sale operatorie e 3 sale parto.

“È con grande soddisfazione che possiamo annunciare che anche per l’ospedale dell’Asl CN1 si stia procedendo spediti verso la sua realizzazione, così come sta avvenendo per le altre opere del grande piano di edilizia sanitaria della Regione Piemonte da quasi 5 miliardi di euro, il più importante investimento dal dopoguerra ad oggi, che darà ai cittadini piemontesi nuove strutture all’avanguardia per una sanità sempre più vicina ai bisogni dei pazienti e della comunità. Un piano che sta vedendo la realizzazione di 91 case di comunità, 30 ospedali di comunità e 43 centrali operative territoriali in Piemonte; a cui si aggiungono 11 nuovi ospedali e 4 rigenerazioni o ampliamenti”, hanno sottolineato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità, Federico Riboldi.

Soddisfatto il direttore generale dell’Asl CN1 Giuseppe Guerra: “Ringrazio lo Studio Altieri e tutti i collaboratori dell’Asl che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante step nel non semplice percorso che ci condurrà alla realizzazione del nuovo ospedale di Pianura per l’area Nord Ovest della provincia di Cuneo. Un’opera molto attesa dal territorio. Ringrazio anche l’assessorato regionale alla Sanità e i sindaci del territorio di riferimento per l’attenzione e l’impegno posto alla soluzione delle criticità incontrate. Son certo che questa collaborazione continuerà anche nei passaggi successivi.”