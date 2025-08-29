Scuole verso la riapertura, a Brusnengo e Cavaglià presidi reggenti Ferdani e Nuccio

Scuole verso la riapertura. Per l’anno scolastico 2025/2026 le scuole rimaste senza dirigente verranno affidate in reggenza ai presidi già in servizio in altre sedi. Lo stabilisce un decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, che ha diffuso l’elenco dei dirigenti incaricati. La stessa procedura sarà applicata anche alle sedi temporaneamente vacanti a causa dell’assenza dei dirigenti titolari, così da garantire continuità nella gestione delle istituzioni scolastiche. E a questo proposito sono stati nominati in questi giorni anche i due presidi che dal 1° settembre assumeranno l'incarico negli Istituti ne erano ancora sprovvisti, Brusnengo e di Cavaglià.

In particolare, è stata nominata reggente di Cavaglià Stefania Nuccio, preside del comprensivo Biella 3 e a Brusnengo all'Ic Fratelli Viano da Lessona Aldo Ferdani, dirigente al comprensivo di Cossato.

I presidi incaricati di reggenza dovranno comunicare ufficialmente il loro insediamento a partire dal 1° settembre 2025.

Nei giorni scorsi erano stati ufficialmente nominati i nuovi dirigenti scolastici a seguito del concorso nazionale per il reclutamento, indetto con il Decreto Dipartimentale n. 2788 del 18 dicembre 2023. Per quanto riguarda la provincia di Biella, è stata nominata preside dell' Istituto Comprensivo “E. Schiaparelli” di Occhieppo Inferiore Teresa Barresi, mentre assumerà la dirigenza dell'Istituto comprensivo di Valdengo Francesco Lannino.