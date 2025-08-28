Valle San Nicolao: frazione Ferrere senz'acqua e gas

Domenica scorsa, a causa della rottura di un tubo dell’acquedotto comunale e contemporaneamente di una conduttura del gas, circa metà delle abitazioni della frazione Ferrere di Valle San Nicolao è rimasta priva della fornitura di gas. In diversi casi, l’acqua fuoriuscita si è riversata all’interno degli impianti domestici.

A segnalarlo una lettrice che documenta l'accaduto: "Nei giorni successivi le tubature sono state riparate e oggi, giovedì 28, i contatori risultano in corso di ripristino, operazione che secondo le informazioni ricevute dovrebbe avvenire in mattinata.

Ai residenti coinvolti, i tecnici di Italgas hanno comunicato verbalmente la necessità di rivolgersi a un idraulico per controllare gli impianti interni e provvedere, se necessario, allo svuotamento dell’acqua. Non è stata invece fornita alcuna indicazione circa un eventuale rimborso delle spese che i cittadini dovranno sostenere ma, fortunatamente, è stato trovato un idraulico disponibile a intervenire.

Infine, ai residenti è stato riferito che per eventuali richieste di risarcimento danni dovranno rivolgersi direttamente all’acquedotto comunale".