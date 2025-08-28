Occhieppo Inferiore: chiusura via Crosa per lavori Cordar dal 1 al 8 settembre

A Occhieppo Inferiore, a causa di interventi programmati da Cordar S.p.A., verranno eseguiti lavori in via Crosa, nel tratto compreso tra il civico n. 2 e l’intersezione con la SP338.

Per consentire lo svolgimento delle opere in condizioni di sicurezza, a partire da lunedì 1 settembre alle ore 8.00 e fino a lunedì 8 settembre alle ore 18.00, la strada sarà interessata da una chiusura totale al traffico veicolare.

L’unica deroga al provvedimento riguarda i residenti, ai quali sarà consentito l’accesso e il transito sul tratto di via Crosa, che potrà essere percorso a doppio senso di marcia.



