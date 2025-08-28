Pallavolo, la nuova stagione è alle porte: TeamVolley per il 4° anno in Serie B2

È ufficialmente iniziata la nuova stagione sportiva del TeamVolley, che per il quarto anno consecutivo prenderà parte al campionato nazionale di Serie B2. Dopo l’ottimo quinto posto ottenuto nello scorso torneo, la squadra biancoblù si è radunata a Lessona per la prima fase degli allenamenti, sotto la guida del nuovo coach Alessio Bellagotti e del preparatore atletico Christian Tatone.

La rosa 2025/26 vede molte conferme e qualche importante novità. Tra le palleggiatrici restano in biancoblù Marta Caimi e Benedetta Daffara, mentre in posto quattro spiccano le conferme di Alessia Diego e le new entry Martina Bordignon (nuova) e le giovani promosse dal vivaio Virginia Sola e Alessia Cavaliere.

Confermatissimo il reparto dei liberi con Sara Fizzotti e Martina Spinello, mentre in posto due ci sarà ancora Vanessa Filippini. Al centro spazio a Giulia Bonini e Giulia Macchieraldo, affiancate dalla novità Giulia Barbonaglia.

A completare lo staff tecnico, insieme a coach Bellagotti, ci saranno il vice Ivan Turcich, l’assistente Marco Allorto e il preparatore atletico Christian Tatone.

Il nuovo allenatore, Alessio Bellagotti, ha espresso soddisfazione per le prime giornate di lavoro:

«In questa fase è importante che tutto parta con il piede giusto, e le prime sensazioni sono molto positive. Abbiamo il gruppo al completo e ci siamo concessi anche una giornata di team-building in piscina. La squadra è in gran parte confermata e si è mostrata subito molto coesa. Ora stiamo lavorando per inserire la mia filosofia di gioco e migliorare soprattutto l’approccio alle gare esterne.

Amo spingere con le centrali in contrattacco e credo che potremo crescere ancora su questo aspetto. Per quanto riguarda il campionato, il girone sarà molto duro: quest’anno il livello medio della B2 è altissimo e non ci sarà una sola favorita. Sarà necessario combattere partita dopo partita, pronti a reagire in ogni situazione di gioco».

Pre-campionato: subito test impegnativi

Il percorso di avvicinamento alla nuova stagione prevede diversi impegni di prestigio:

- Venerdì 5 settembre: allenamento congiunto con L’Alba Volley

- Sabato 13 settembre: allenamento congiunto con Volley Cigliano

- Domenica 21 settembre: partecipazione al Torneo dei 60 anni di Rivarolo Canavese, con sfide contro Rivarolo e Cogne-Aosta e successiva finale

- Venerdì 3 ottobre: allenamento congiunto con Igor Trecate

Con entusiasmo e spirito di squadra, le biancoblù si preparano così ad affrontare una stagione che si preannuncia ricca di sfide e di emozioni.