Massera a Bolle di Malto, fra talk e nuove creazioni

Il decimo anniversario di Bolle di Malto, il Salone Italiano della Birra in corso a Biella, entra nel vivo con un appuntamento speciale. Dopo gli stati generali della birra, che si concludono alle ore 18:00, in Piazza Duomo prenderà il via l’incontro del ciclo “Parola a Bolle”, dal titolo “Ci vuole simmetria – Le chips italiane tra tradizione e innovazione”.

Il dialogo vedrà protagonisti Alfredo Moratti di Amica Chips e Stefania Massera della storica Pasticceria Massera, moderati dal giornalista Filippo Poletti. L’appuntamento, che si terrà dalle 18.00 alle 19.30 all’Arena Bolle, metterà al centro il delicato equilibrio tra tradizione e innovazione, due valori che da sempre accompagnano sia il mondo della birra sia quello dell’artigianato alimentare italiano.

E proprio all’insegna dell’innovazione, Pasticceria Massera ha scelto Bolle di Malto per presentare in anteprima un nuovo prodotto nato per celebrare il compleanno del festival.

"Finalmente possiamo svelarvi la grande novità di cui vi parlavamo!"

Lei è La Ribelle Bianca: un dolce che non ha paura di osare, nato dall'unione di due mondi che si incontrano per la prima volta. Pensate a un cuore di cioccolato bianco che si sposa con l'aroma deciso della birra.

Ma la nostra "ribellione" ha radici profonde. Tutto è iniziato a Bolle di Malto nel 2019, quando abbiamo cominciato a unire la birra allo zucchero con i nostri Torcetti del birraio. Poi, abbiamo alzato l'asticella con le praline che hanno vinto premi mondiali. E quest'anno, per celebrare il decimo anniversario di questo fantastico evento, abbiamo osato ancora di più con La Ribelle Bianca!

Una vera e propria ribellione di gusto che vi aspetta al nostro stand in Piazza Martiri, aperto dalle 18:00, dove sarà possibile degustare questa nuova creazione accompagnata dai celebri Torcetti del birraio.