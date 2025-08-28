Valle Cervo: interruzioni dell'energia elettrica, previsto alle 22:00 un peggioramento meteo.

Aggiornamento delle 15:50

Nelle ultime ore, numerosi cittadini residenti in Valle Cervo hanno segnalato ripetuti sbalzi di tensione e assenza dell'energia elettrica. Ancora incerte le cause del disservizio, ma presumibilmente attribuibili alle diverse piante che in mattinata sono cadute sulla strada, forse anche sulle linee elettriche.

La corrente è stata in breve ripristinata, ma non si escludono ulteriori problematiche legate al maltempo.

Si invita la cittadinanza a prestare particolare attenzione nelle prossime ore: intorno alle ore 22:00, infatti, le precipitazioni potrebbero aumentare considerevolmente, pareggiando le condizioni metereologiche presenti in mattinata.

Valle Cervo, piante sulla carreggiata: traffico rallentato e residenti esasperati

Nella mattinata di oggi, giovedì 28 agosto, la Valle Cervo sembra aver subito maggiormente le conseguenze del maltempo. Numerose le segnalazioni relative alla caduta di piante sulle strade, con conseguenti rallentamenti.

"Complici - dichiarano i residenti seccati - la mancata o sommaria manutenzione del verde, in prossimità delle vie di circolazione." Secondo i cittadini infatti, in occasione di intense precipitazione, la caduta degli alberi sarebbe assicurata.

Presenti i Vigili del Fuoco che occupati a tagliare le piante, stanno ripristinando la viabilità. L'area interessata è compresa fra la frazione Passo Breve di Sagliano Micca e frazione Bogna, di Campiglia Cervo; si segnalano rallentamenti.

Altri interventi da parte dei Vigili del Fuoco hanno interessato in particolare il Comune di Valdilana.