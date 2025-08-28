Un sinistro ogni 3 giorni, Biella registra meno incidenti nel 2025 ma l’allarme sicurezza resta

Sono stati 71 i sinistri stradali rilevati dagli agenti della Polizia Locale di Biella nei primi sette mesi del 2025. Di questi, 11 hanno visto l'investimento di pedoni e 2 sono risultati mortali.

Sono i dati diffusi dall'Assessorato alla Polizia Locale della Città di Biella, in forte controtendenza rispetto al biennio precedente. Nel 2023, infatti, nello stesso periodo (1° gennaio – 31 luglio), sono stati 106 gli incidenti nel territorio del capoluogo di provincia mentre l'anno successivo sono aumentati fino a 118 prima della discesa attuale.

“Si evidenzia una notevole diminuzione, quasi il 40 per cento, rispetto al 2024 ma sono sempre numeri importanti che fanno riflettere – sottolinea l'assessore Giacomo Moscarola – Parliamo di un sinistro ogni 3 giorni accertati dal nostro personale di Polizia. In molti casi, sono causati da atti di disattenzione compiuti dagli automobilisti, come l'uso del cellulare, l'errata conduzione del mezzo, l'elevata velocità, il mancato rispetto della precedenza e altro ancora”.

Nonostante ciò, la curva degli incidenti è in calo rispetto ai due anni precedenti. “È evidente il cambio di rotta ma occorre fare di più – spiega Moscarola – L'impegno del Comune è di aumentare la prevenzione di tale fenomenia ad opera degli agenti della Polizia Locale così da dimunuire sempre più questi casi. L'auspicio di tutti è che i sinistri calino di numero non solo nel 2025 ma anche nei prossimi anni. Da qui l'invito agli automobilisti di prestare prudenza e maggior attenzione alla guida”.