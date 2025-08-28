Scontro tra due auto a Callabiana, un ferito lieve

Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri mercoledì 27 agosto, intorno alle 15, lungo la viabilità comunale di Callabiana. Due le auto coinvolte: una Citroën C2, condotta da un giovane del 2007 residente in Valle Elvo, e una Fiat Panda guidata da un uomo del 1962 residente in Valle Cervo.

Nell’impatto uno dei conducenti ha riportato lievi ferite che hanno reso necessario l’intervento di un’ambulanza. Il ferito è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso di Ponderano. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i Carabinieri che hanno richiesto l’intervento di Sicurezza Ambiente per la messa in sicurezza della carreggiata.

La viabilità, inizialmente rallentata, è stata successivamente ripristinata dopo la rimozione dei mezzi e delle tracce dell’incidente.