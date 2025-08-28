Allerta arancione nel Biellese, primi interventi dei Vigili del Fuoco

Dalla mezzanotte è scattata l’allerta arancione nel Biellese per il maltempo che sta interessando la provincia. Nelle prime ore della mattina i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a diversi interventi per alberi e rami caduti sulla sede stradale.

Intorno alle 7, le squadre sono intervenute in strada Bellavista, a Pavignano, e in seguito nella zona di Tollegno e di Ternengo. In nessuno dei casi si sono registrati feriti, ma la presenza di ostacoli sulla carreggiata ha reso necessario l’intervento per garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree più esposte al rischio idrogeologico, mentre resta confermato lo stato di allerta arancione per le prossime ore.