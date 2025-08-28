 / CRONACA

Allerta arancione nel Biellese, primi interventi dei Vigili del Fuoco

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti

Allerta arancione nel Biellese, primi interventi dei Vigili del Fuoco, foto archivio

Dalla mezzanotte è scattata l’allerta arancione nel Biellese per il maltempo che sta interessando la provincia. Nelle prime ore della mattina i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a diversi interventi per alberi e rami caduti sulla sede stradale.

Intorno alle 7, le squadre sono intervenute in strada Bellavista, a Pavignano, e in seguito nella zona di Tollegno e di Ternengo. In nessuno dei casi si sono registrati feriti, ma la presenza di ostacoli sulla carreggiata ha reso necessario l’intervento per garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree più esposte al rischio idrogeologico, mentre resta confermato lo stato di allerta arancione per le prossime ore.

s.zo.

