Il Santuario d'Oropa nelle foto d'archivio: l'ingresso alla Basilica Antica

L’immagine di oggi fa parte del fondo Erminio Sella. Erminio (1865, 1948) si avvicinò alla fotografia grazie agli insegnamenti del padre Giuseppe Venanzio, autore del manuale Il Plico del Fotografo, e la perfezionò anche grazie alle sue esperienze alpinistiche con il fratello Vittorio.

Nello scatto si riconosce l’ingresso che conduce alla Basilica Antica di Oropa, dove è custodita la statua lignea della Madonna Nera, scolpita nei primi anni del Trecento da un ignoto artista valdostano, noto come il “Maestro della Madonna di Oropa”.

La Basilica Antica venne edificata in occasione del voto della città di Biella che era stata risparmiata dall’epidemia di peste del 1599 e fu ultimata nel 1620.

Sul lato sinistro del sacello, si trovano tre lapidi commemorative che testimoniano i tre miracoli certificati dalla Chiesa alla Madonna di Oropa.