Biellese, Monticchio in ebike: "Il cicloturismo è dietro casa" FOTO e VIDEO

Ci sono uscite che nascono quasi per caso, senza troppa pianificazione, e finiscono per diventare indimenticabili. È quello che è accaduto a Franco Bonavigo, tester di percorso eBike Biella. Complice una meteo non favorevole, ha deciso di intraprendere un giro tranquillo nei dintorni del Biellese. Il programma iniziale prevedeva un itinerario semplice verso il Casto, ma come spesso accade, la pedalata si è trasformata in una vera e propria avventura cicloturistica.

La partenza è avvenuta lungo la via classica che da Ronco conduce verso Colma e Quadretto, fino a raggiungere il tagliafuoco sotto la cima del Casto. Un itinerario ben noto agli amanti della zona, che però non ha risparmiato la fatica, soprattutto per via di gambe poco reattive e di una giornata iniziata con scarsa energia.

Da Pratetto, la scelta di variare percorso ha portato il gruppo verso la Chiesetta degli Alpini lungo la salita Falletti. Un passaggio tutt’altro che semplice: nonostante le indicazioni dei residenti (“un po’ complicato…”), il sentiero si è rivelato piuttosto impegnativo, tanto da costringere più volte a spingere la bici a mano. Con qualche sforzo extra, però, la tappa è stata raggiunta con successo.

Da lì è nata un’idea ancora più ambiziosa: tentare la salita verso il Monticchio, con lo sguardo rivolto anche alla “Pera Forà”. Senza troppe esitazioni, i ciclisti hanno affrontato i pendii erbosi, che ben presto si sono trasformati in un tratto ripido (oltre il 25% di pendenza) e sassoso. Una sezione di circa 150 metri di dislivello positivo da percorrere spingendo la bici, fino a conquistare la cresta. Le nuvole minacciose in direzione Pera Forà e Bonom hanno fatto optare per la cima del Monticchio, raggiunta a quota 1.700 metri, alternando tratti in sella e tratti a piedi.

Dopo le foto di rito, è iniziata la discesa verso il Bocchetto, su un sentiero tecnico e scassato. In mancanza di un tracciato chiaro, la scelta è stata di “tagliare” lungo il pendio fino a ritrovare il percorso ufficiale, un passaggio non banale ma entusiasmante per chi vuole intraprendere un percorso più tecnico.

Una volta ritrovato il sentiero dell’andata, è stato possibile godersi una discesa spettacolare sui pendii sottostanti.

Stanchi ma soddisfatti, i ciclisti hanno scelto di rientrare lungo la più tranquilla salita Falletti, per concludere infine la giornata con una birra ad Andorno, prima del rientro in città.

Distanza: 49,36 km

Dislivello positivo: 1.608 m

Durata: 6h39m

Calorie consumate: 2.095

Chiunque voglia scoprire il territorio biellese in eBike può scegliere tra i percorsi proposti da eBike Biella e partecipare gratuitamente alle uscite. E per chi non possiede una bici elettrica, nessun problema: l’organizzazione mette a disposizione i mezzi necessari.

Foto e video delle pedalate vengono montati e condivisi sui social, per un ricordo della giornata.