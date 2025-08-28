Novara–Biella, treni soppressi e bus sostitutivi: "Situazione insostenibile"

Mattinata di ritardi sulla linea Novara–Biella. Secondo le segnalazioni dei pendolari biellesi, un guasto a un passaggio a livello ha causato ritardi, cancellazioni e l’attivazione di bus sostitutivi.

Alle 07:12 il Regionale 11605 Biella S.Paolo–Novara è arrivato a Novara con 44 minuti di ritardo. La corsa opposta delle 06:02 (11604 Novara–Biella) è stata cancellata. Sui tabelloni di Biella S.Paolo compaiono corse autobus e ulteriori soppressioni, tra cui il 11606 in arrivo alle 07:52 e il 11611 delle 08:02.

"Un ulteriore malfunzionamento - dichiarano alcuni pendolari biellese che da tempo segnalano le condizioni della linea - la situazione è insostenibile!» Coincidenze saltate e trasferimenti più lenti.