ASL Biella: dal 1° settembre il nuovo Direttore Sanitario

Da lunedì 1 settembre 2025, il Dott. Alessandro Girardi sarà il nuovo Direttore Sanitario dell’ASL BI, subentrando alla Dott.ssa Marina Patrini, la quale era stata incaricata temporaneamente dello svolgimento delle funzioni di Direttore Sanitario a partire dal 1° luglio 2025 e fino alla nomina del Direttore Sanitario titolare.

Il Dott. Alessandro Girardi, nato a Torino, cinquantasette anni, possiede una consolidata esperienza e professionalità, avendo già ricoperto il ruolo di Direttore Sanitario, oltre che di Direttore di Presidio, in altre Aziende Sanitarie.

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano, si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università degli Studi di Torino. Ha iniziato la sua attività professionale in qualità di Dirigente Medico presso la Direzione Medica di Presidio dell’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta. Dall’aprile del 2009 ha ricoperto il ruolo di Responsabile della S. S. Ambulatori Ospedalieri del Presidio Ospedaliero di Chivasso.

Da novembre del 2010 a novembre del 2015 è stato nominato Responsabile facente funzione della Struttura Complessa Direzione di Presidio presso l’Ospedale di Chivasso dell’ASL TO4.

Tra dicembre 2015 e marzo 2017 ha assunto il ruolo di Direttore facente funzione della Struttura Complessa Direzione di Presidio presso l’Ospedale di Chivasso / Settimo dell’ASL TO4, per poi ricoprire l’incarico di Direttore Supplente della stessa Struttura da marzo 2017 a febbraio del 2020 quando è stato nominato Direttore della Struttura Complessa Direzione di Presidio degli Ospedali di Ivrea e Cuorgnè.

Durante il periodo pandemico è stato Coordinatore dell’Unità di crisi COVID19 presso l’ASL TO4.

Dall’inizio del 2022 ha assunto l’incarico di Coordinatore dell’Area Ospedaliera Aziendale dell’ASL TO4 fino a marzo del 2023 quando è stato nominato Direttore Sanitario della stessa Azienda Sanitaria.

Da giugno del 2024 ad oggi ha ricoperto il ruolo di Direttore Sanitario a Torino presso l’Azienda Zero del Piemonte.

Il Direttore Generale ASL BI, Mario Sanò, ha così confermato la nuova nomina: "Ringrazio la Dott.ssa Marina Patrini per la collaborazione e la professionalità dimostrata in questi mesi di lavoro insieme. L’arrivo di Alessandro Girardi potrà costituire un importante apporto per rafforzare l’organizzazione aziendale e contribuire a dare compimento agli obiettivi sfidanti che l’Azienda Sanitaria di Biella sta portando avanti nell’ambito dell’attuazione del Piano di Rilancio aziendale e della Programmazione regionale. Siamo felici di poterlo avere qui all’Asl di Biella già da lunedì prossimo”.

“Sono molto felice per questa possibilità di nuova esperienza professionale, al fianco del Direttore Generale Mario Sanò, che ringrazio” - ha così commentato la nuova nomina il Dott. Alessandro Girardi – “Darò il massimo per poter supportare al meglio la mission dell’Azienda nel suo percorso di soddisfare a pieno i bisogni di salute di tutta la popolazione di questo importante e bellissimo territorio. Ringrazio fin da ora per la collaborazione e la fiducia. Credo nel lavoro di squadra e sono certo che dal contributo e dal supporto da parte di tutti gli operatori possa nascere una piena sinergia, finalizzata a perseguire i migliori risultati possibili per questa Azienda Sanitaria”.