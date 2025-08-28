Rifugio Mombarone, Manuel Rodriguez: "L'emergenza acqua mette a rischio il lavoro"

E' emergenza acqua al Rifugio Mombarone. Per 15 giorni è rimasto senza acqua. Situazione che grazie alle piogge di questi giorni, e in particolare di queste ore, fortunatamente sta piano piano tornando alla normalità, ma non è abbastanza.

A cosa è dovuto questo? Cambio di clima, abitudini, sempre più persone che frequentano i rifugi per Manuel Rodriguez, gestore del Rifugio: "Purtroppo è innegabile che piove sempre meno rispetto ad anni addietro, per fortuna ci sono più avventori e le persone si fanno anche più docce - racconta - . Per fortuna sta piovendo. Ho messo delle vasche per raccogliere l'acqua piovana e la situazione, va meglio ma non risolve ancora del tutto l'emergenza. Non basta per la richiesta che c'è, infatti abbiamo limitato l'utilizzo delle docce. Comunque abbiamo chiesto aiuto al Comune che si sta interessando della questione".

L'ultimo sopralluogo da parte dell'amministrazione proprietaria dell'immobile è stato fatto proprio nei giorni scorsi. "Siamo al corrente di quanto accade e ci stiamo interessando, il problema va risolto - commenta il sindaco di Graglia Marco Astrua - . C'è una piccola sorgente che scorre nei pressi del rifugio ma non risolve, perchè ha poca portata. Diciamo che con il clima che negli ultimi anni è cambiano è un po' un problema che hanno tutti i rifugi quello della mancanza di acqua, ma è da risolvere. Poi stiamo valutando anche altri interventi nello stesso edificio, perchè l''ultimo restyling risale al '79. Prima era gestito della pro loco, ora è in capo a noi, e vedremo di fare del nostro meglio".