Protezione Civile Comunale di Biella, Attivazione Sala Operativa H24 per Allerta Arancione – Rischio Idrogeologico

L’Assessore ai Lavori Pubblici con delega alla Protezione Civile del Comune di Biella, Cristiano Franceschini, informa che, in data 27 Agosto 2025 alle ore 23:00, è stata ufficialmente attivata la Sala Operativa Comunale in modalità H24. Tale decisione è stata adottata in seguito alla diramazione da parte degli organi competenti del bollettino di allerta meteo di livello arancione, relativo al rischio idrogeologico sul territorio comunale e nei comuni limitrofi.

La gestione delle operazioni è affidata al responsabile della Sala Operativa, Sig. Marco Pichetto, che, unitamente al personale tecnico e agli operatori di Protezione Civile, ha garantito la piena operatività della struttura sin dalle prime ore dell’allerta. Contestualmente, è stato attivato il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, che ha operato in modo continuativo durante la notte, effettuando monitoraggi puntuali e sistematici su tutto il territorio cittadino e nei comuni limitrofi aderenti alla convenzione intercomunale.

Situazione attuale: ad oggi, non si registrano criticità né danni a persone o infrastrutture. Le condizioni meteorologiche sono costantemente monitorate e il presidio del territorio proseguirà fino alla cessazione dello stato di emergenza, in stretta collaborazione con gli enti sovracomunali e le autorità regionali.

L’ Assessore Franceschini insieme all’Amministrazione Comunale desidera esprimere il proprio ringraziamento a tutti gli operatori e volontari impegnati nelle attività di prevenzione e sorveglianza, sottolineando l’importanza del lavoro sinergico tra istituzioni e cittadini per garantire la sicurezza del territorio.

Per aggiornamenti in tempo reale, si invita la popolazione a consultare i canali ufficiali del Comune di Biella e della Protezione Civile Comunale.