Verbania, morto il bimbo di 3 anni caduto nella piscina di un b&b a Omegna

(Adnkronos) - È morto in ospedale il bambino di tre anni caduto nella piscina di un b&b di Omegna (Verbano-Cusio-Ossola) sabato scorso. Il piccolo aveva rischiato di annegare ed era stato soccorso e trasportato in codice rosso dall'elicottero del 118 al Regina Margherita di Torino. Il piccolo non ce l'ha fatta: ieri è deceduto, dopo tre giorni.