Zelensky “Dalla Russia segnali negativi sui negoziati”

KIEX (UCRAINA) (ITALPRESS) - "I russi stanno attualmente inviando segnali negativi riguardo agli incontri e agli ulteriori sviluppi. Gli attacchi alle nostre città e ai nostri villaggi continuano" e "ogni giorno ci sono nuove vittime. I russi reagiranno solo a una pressione reale in risposta a tutto questo. La pressione è necessaria". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social. "I russi continuano la guerra e ignorano gli appelli del mondo a fermare le uccisioni e le distruzioni. Sono necessari nuovi provvedimenti per aumentare la pressione sulla Russia affinchè fermi gli attacchi e garantisca reali garanzie di sicurezza. Stiamo lavorando con i nostri partner per esercitare tale pressione. Ringrazio tutti coloro che ci stanno aiutando", ha sottolineato, al termine di un incontro con il presidente finlandese Alexander Stubb. "I nostri team stanno attivamente preparando l'architettura di solide garanzie di sicurezza multilaterali per l'Ucraina, con tutti i soggetti coinvolti: europei, americani e gli altri partner della Coalizione dei Volenterosi", ha sottolineato.Sul fronte, "quasi un centinaio di droni e attacchi mirati notturni hanno colpito le nostre regioni, mirando specificamente alle infrastrutture civili. Dopo gli attacchi dei droni russi, sono in corso gli interventi di ripristino nella regione di Sumy. Purtroppo, gli impianti energetici sono stati danneggiati. L'attacco ha causato interruzioni di corrente nelle regioni di Poltava, Sumy e Cernihiv, lasciando senza elettricità più di centomila famiglie", ha spiegato. "Tutti i servizi di emergenza stanno lavorando sul campo per ripristinare l'energia elettrica il più rapidamente possibile. Nella regione di Kharkiv, un drone ha colpito un liceo e a Kherson un condominio residenziale. Ci sono stati feriti e viene fornita tutta l'assistenza necessaria. Anche la regione di Dnipro è stata attaccata", ha concluso Zelensky.(ITALPRESS).- foto: Ipa Agency -