Nuovo rinforzo per Biella Rugby, ecco Griff Evans

L’elenco dei rinforzi gialloverdi in funzione del prossimo campionato di Serie A Elite, si conclude al momento con l’ingaggio di Griff Evans, seconda linea gallese di 23 anni, 198 cm per 108 kg, proveniente dall’esperienza internazionale tra Regno Unito, Spagna e attualmente impegnato in Canada.

Cresciuto nell’accademia degli Scarlets, Evans ha maturato esperienze significative nella Welsh Premiership e nel campionato inglese, prima di approdare nella scorsa stagione alla formazione basca dell’Ordizia Rugby Elkartea, militante nella División de Honor spagnola. Nel suo percorso rugbistico, il ricordo più caro è legato alla vittoria in Welsh Premiership con il Llandovery RFC: “È una squadra che ho visto crescere nel tempo, mio fratello ci ha anche giocato e allenato. Lasciarla non è stato semplice, ma sentivo il desiderio di confrontarmi con nuove realtà, in diversi paesi del mondo”, racconta Evans.

Sull’arrivo a Biella spiega: “Non avevo mai giocato in Italia, era un’esperienza che mi mancava. Dopo aver parlato con il club e compreso che si trattava della massima divisione, ho accettato con entusiasmo. Indossare la maglia gialloverde sarà un onore”.

Carlo Orlandi, allenatore degli avanti, commenta così il nuovo arrivo: “Fisicamente è una seconda linea, ma in grado di adattarsi in terza grazie alla buona abilità nel gioco che lo contraddistingue. Un giocatore avanzante a contatto con una buona manualità e buone skills in passaggio, a contatto e davanti alla difesa. Nelle partite che abbiamo avuto modo di visionare abbiamo notato una buona qualità nel gioco aereo, specialmente in touche. Non vediamo l’ora di vederlo all’opera dal vivo”.

Con l’arrivo di Griff Evans, Biella aggiunge un ulteriore tassello di valore al proprio pacchetto di mischia, puntando su fisicità, esperienza internazionale e voglia di mettersi in gioco.